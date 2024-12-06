Ankara’da sert kış şartlarında yaşamını sürdüren alfa kurt, azılı yaban domuzları ve kurt sürüsü fotokapana yansıdı.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı doğayı beyaza bürüdü. Karla kaplanan Kalecik ilçesinde cüssesiyle dikkat çeken azılı yaban domuzları, bölge işaretlemesi yapan alfa kurt ve kurt sürüsü fotokapan kameralarına yansıdı. Görüntülere çetin kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren ve yiyecek arayan hayvanların karla kaplı arazide dolaştıkları anlar yansıdı.