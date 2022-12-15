Türkiye genelinde yabancılara konut satışında Antalya ilk sırada yer aldı. Yabancılara, Kasım ayında 6 bin 83 konut satışı gerçekleştirilirken, en çok konut alanlar Ruslar oldu.

Türkiye genelinde yabancılara konut satışında Antalya ilk sırada yer aldı. Yabancılara, Kasım ayında 6 bin 83 konut satışı gerçekleştirilirken, en çok konut alanlar Ruslar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı konut satışlarına yönelik verileri paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Antalya’da satışı yapılan konutların 5 bin 425’ini ikinci el satış oluşturdu.

Isparta ve Burdur’da konut satışları

Isparta’da 2022 yılı Kasım ayında 435’i ikinci el satış olmak üzere toplam 694 konut, Burdur’da ise aynı dönemde 170’i ikinci el satış olmak üzere toplam 242 konut satıldı.

Yabancılara Kasım ayında 6 bin 83 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 733 konut satışıyla İstanbul ve 567 konutla Mersin izledi. Satışlar, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 61 bin 104 oldu.

En çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.