Uzmanlar, estetik ameliyat yaptırmak isteyenler için Türkiye’nin cazibe merkezi haline geldiğini ve diğer ülkelerdeki kişilerin de bu ameliyatlar için Türkiye’yi tercih ettiğini belirtiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Yıllar içerisinde, özellikle son 10 yıl içerisinde hastalarımız sonuçlardan sonra bizi tercih etmeye başlamışlar. Kullandığımız yeni teknikler, yeni metotlar ön plana çıkmaya başladı" dedi.

Sağlık turizminde dünyada önemli bir konuma sahip olan Türkiye, son zamanlarda yabancı turistlerin estetik operasyonlar için tercih ettiği ülkelerin başlarında geliyor. Burnunun şeklinden memnun olmayan veya nefes alma problemi çeken, kendini değiştirmek isteyen, daha güzel görünmek isteyen yabancı turistler bu operasyon için Türkiye’deki estetik kliniklerini tercih ediyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, Uzun zamandan beri sağlık turizminde, özellikle estetik ameliyatlarında Türkiye’nin ön plana çıkmış durumda olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "İlk zamanlarda bizim fiyatlarımız daha uygun olduğundan kaynaklanıyordu bu durum ama sonuçlarımız başarılıydı. Fakat yıllar içerisinde özellikle son 10 yıl içerisinde hastalarımız sonuçlardan sonra bizi tercih etmeye başlamışlar. Kullandığımız yeni teknikler, yeni metotlar ön plana çıkmaya başladı. Mesela ben kendim 2000 yılında Harvard’a bu meslek için gittim. Birçok doktor eğitim için Amerika başta olmak üzere gidiyorduk. Şu anda ise Amerika’dan, İngiltere’den ve Afrika gibi ülkelerden doktorlar bizim yanımıza geliyorlar, benim yanıma geliyorlar. Artık Türkiye hem eğitim anlamında hem de estetik anlamında bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yurtdışından birçok hastamız ameliyat olmak için gelmektedir. Buradaki olay yeni teknolojileri kullanıyor olmamız ve sonuçlarımızın diğer ülkelere göre daha başarılı olması" diye konuştu.

Diğer ülkelerde yapılan estetik ameliyatları ile Türkiye’de yapılan estetik ameliyatları arasındaki farklar hakkında konuşan Sağun, "En büyük fark yeni teknikler ve yeni metotlar buluyoruz ve bunları uygulamaya başlıyoruz. Örneğin burun estetiği ameliyatlarında benim de uyguladığım artık çekiç, tornavida kullanılmıyor, bunun yerine Ultrason cihazı kullanmaya başladık. Diğer dünyadaki birçok doktorlar da bizden gördüler. Yine en çok uyguladığımız ameliyatlardan bir tanesi buruna törpü gibi aletlerle işlem yapmıyoruz ’Led Down’ dediğimiz yani burun içi kemiğinden alıyoruz ve burunun çatısını aşağı doğru indiriyoruz. Bu ve buna benzer birçok teknikler Türkiye’de ortaya çıktığı için ve diğer doktorlara eğitim olarak verildiği için sonuçlarımız da daha iyi olmakta ve fiyat yönünden de diğer Arap ve Avrupa ülkelerinden daha ucuz olduğu için hastalar bizi daha çok tercih ediyorlar" dedi.

"Yaş ilerledikçe daha etkili olur"

’Burnuna estetik yaptırmak isteyenler için yaş sınırı var mı?’ sorusuna cevap veren Sağun, "Kız çocuklarında 17 yaşını doldurduktan sonra burun ameliyatı olabilir ama üst yaş sınırda bir kısıtlama sınırı yok. Hatta benim tavsiyem yaş ne kadar ilerledikçe onları yaptırmaları daha etkili olur. Çünkü burun estetiği olduktan sonra kişiler daha genç görünüyorlar ve ileri yaştakilerin daha genç gözükmesi daha fazla anlam ifade ediyor" diye konuştu.

"Ünlülerin burunlarını yaptırmak isteyenler de var"

Açıklamalara devam eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi; mesela bir ünlünün fotoğrafı ile geliyorlar ben bu tarza benzemek istiyorum diyorlar. Sosyal medyanın da aktif olmasıyla beraber artık insanlar sosyal medyadaki fotoğrafları görüyor, tabii bunlarda photoshop ve makyaj var. Fakat biz kişinin burnunu değiştiriyoruz. İnsanlar onlara baktığı zaman sadece buruna bakmıyorlar yüzün güzelliğine bakıyorlar. Biz mevcut olan metaryalin en güzelini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hastaların yüzde 90’ı yurtdışından geliyor"

Sağun, "Aslında her ülkeden geliyorlar ama bana en çok Amerika, İngiltere ve Almanya’dan geliyorlar. Avrupa ülkelerinden gelen çok oluyor. Neredeyse Türkiye’deki hastalarımızın yüzde 90’ı yurtdışından gelen hastalardır" dedi.