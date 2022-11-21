İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklulara sahte ikamet belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklulara sahte ikamet belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda, “deport kaldırma” ve “garantili ikamet izni çıkarma” gibi paylaşımlar yapıldığını belirledi. Düzenledikleri sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere belge hazırlayan N.C. ve B.Y. adlı 2 şüphelinin adres bilgileri tespit edildi. Yapılan incelemede, uluslararası bir şebekeye bağlı hareket ettiği değerlendirilen 2 şüpheli, 18 Kasım’da Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İş yerinde yapılan denetimlerde N.C.’ye ödenmeyen faturalar için 32 bin, sigortasız işçi çalıştırmaktan da 25 bin lira olmak üzere 57 bin lira cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız iş yeri de mühürlenerek faaliyetine son verildi. Yakalanan B.Y. ve iş yeri sahibi N.C. adlı 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.