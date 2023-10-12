Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi olan 20 yaşındaki Suriyeli uyruklu Türk vatandaşı, kampüsün tenis kortu direğinde asılı halde bulundu. Çevredeki öğrenciler tarafından indirilen genç, hastaneye kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise dehşet verici olayı korku dolu gözlerle izledi.

Sakarya Üniversitesi kampüsünde Mühendislik Fakültesi’nin bulunduğu blok önündeki tenis kortunda 20 yaşındaki Bilgisayar ve Bilişim öğrencisi Suriyeli uyruklu Türk vatandaşı M.H., asılı halde bulundu. Dehşet veren olayı gören çevredeki öğrenciler, genci bulunduğu yerden kurtararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında genci hastaneye sevk etti. Yaşananları öğrenciler korku ve panik içinde izledi.

İntihar girişimi olduğu düşünülen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.