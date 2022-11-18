DÜZCE (İHA) – Düzce’de üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrenci ormanlık alanda canına kıydı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrenci ormanlık alanda canına kıydı.

Olay, Düzce’nin Orhangazi Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Milad Almahmoud, üniversiteye yakın ormanlık alan içerisinde canına kıydı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Milad Almahmoud, cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morgu götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.