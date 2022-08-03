Safari turları düzenleyen işletmelere giderek buradaki turistlere Türkiye’de uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitimler verildi. Yabancı dil bilen jandarma tarafından Almanya, İngiltere, Rusya ve diğer ülke uyruklu yaklaşık 300 turiste trafik farkındalık eğitimleri verilerek kendi dillerinde hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, “Turistlere Trafik Eğitimi” projesi çerçevesinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince turistlere kendi dillerinde trafik eğitimleri verildi.

Antalya’da jandarma ekiplerince yabancı uyruklu turistlere kendi dillerinde trafik eğitimi verildi.

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