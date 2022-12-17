Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu şahısları kaçak yollarla Atina’ya çıkışını organize eden ve daha sonra Edirne’de bırakan şüpheliler yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu şahısları kaçak yollarla Atina’ya çıkışını organize eden ve daha sonra Edirne’de bırakan şüpheliler yakalandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan iki organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atina yerine Edirne’ye bıraktılar

Edinilen bilgilere göre, göçmen kaçakçıları, Atina‘ya götürme vaadiyle kişi başı 4 bin avro karşılığında 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmenle anlaştı. Sonrasında göçmenler gece yarısı araçlarla şehirden çıkarıldı. Göçmenlere ‘Burası Atina’ diyerek Meriç Nehri kenarına bırakan göçmen kaçakçıları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Düzensiz göçmenler, burada sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma ekipleri ve Çerkezköy İlçe Jandarma ekipleri olaya ilişkin operasyon düzenledi. Yapılan geniş çaplı operasyon sonrasında şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan jandarma ekipleri Çerkezköy’de iki, Edirne’de bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Çerkezköy’den 2, Edirne’den 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 şüpheli Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. B.K. ve A.H.Ç. çıkartıldıkları mahkemece “Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı” suçundan tutuklanırken M.E.Z. serbest bırakıldı.