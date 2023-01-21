Samsun’un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ayağından, 1’i de başından olmak üzere 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 2 şahıs olay yerinden kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şahıslardan 1’ini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, diğer şahsı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.