SUBÜ ve Sakarya İl Göç İdaresi, yabancı uyruklu öğrencilerin ikametgah işlemlerinin etkin ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için yapılabilecekleri görüşmek gayesiyle bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya İl Göç İdaresi, yabancı uyruklu öğrenci gündemiyle bir araya geldi. Göç İdaresi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokolle yabancı uyruklu öğrencilerin ikametgah işlemlerinin il göç idareleri ile üniversiteler ortaklığında yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Toplantıda yabancı uyruklu öğrencilerin ikametgâh işlemleri ile ilgili sorunlar ve bunların çözümüne yönelik atılabilecek adımlar, ikametgah işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılabilecek düzenlemeler ele alındı. Bu doğrultuda yapılan toplantıya, Sakarya İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, SUBÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can, Yabancılar Çalışma Grup Başkanı Selçuk Saraç ve SUBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Türk katıldı.