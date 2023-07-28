Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler Kınık Köyü gezinden çömlek yaptılar.

Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde Türkçe öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerimize kültürü ve yaşadıkları şehri öğretmek amacıyla Bilecik gezisi düzenlendi. Geziye Osmanlı Beyliği’nin ilk başkenti olan ve gezip görülecek birçok tarihi mekân bulunan Söğüt ile başlandı. Öğrenim süreçleri devam eden öğrenciler Söğüt’te ilk olarak Kuyulu Mescidi ziyaret ettiler. İlçenin köklü tarihini yansıtan değerlerden olan Çelebi Sultan Mehmet Camii, Kaymakam Çeşmesi, Hamidiye Camii ve Ertuğrul Gazi Türbesini gezdiler.

Üniversiteye ait Pelitözü Gölpark misafirhanesinde öğle yemeklerini yiyerek dinlenen öğrenciler Pazaryeri İlçesi Kınık Köyü’nde gerçekleştirilen geleneksel çömlekçilik faaliyetleri de tanıtıldı. Gezi boyunca kültürümüze tanıklık eden ve ilerletmiş oldukları Türkçeleri ile halkımızla yakından bağ kuran öğrenciler, düzenlenen gezinin kültümüzü tanımada ve katettikleri yolu görmelerinde çok önemli olduğunu söylediler.