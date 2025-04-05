Bursa’da hakkında dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı olan yabancı uyruklu şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan yunus timleri, bir kişiden şüphelendi. Yapılan sorgusunda dolandırıcılık suçundan aranan Mohamad A. (38) olduğu tespit edildi. Şüpheli, koşarak ekiplerden kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan Mohamad A., sağlık raporunun ardından karakola teslim edildi.