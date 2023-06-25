İkili anlaşmalar çerçevesinde 2022-2023 yılı bahar döneminde kısa süreli değişim öğrencisi olarak Kastamonu Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören yabancı öğrenciler sertifikalarını aldı.

Kastamonu Üniversitesi’ne, yabancı ülkelerden gelerek 2022-2023 eğitim yılı bahar döneminde eğitim gören öğrenciler, eğitimlerini tamamladı. İkili anlaşmalar çerçevesinde Kastamonu’da eğitim gören 30 öğrenci, sertifikalarını teslim aldı. Kastamonu Üniversitesi, İkili Anlaşmalar ve Protokoller Koordinatörlüğü’nün organize ettiği sertifika töreninde, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Karaganda Buketov Üniversitesi, Nur-Mübarek Üniversitesi ve K. Zhubanov Aktöbe Bölge Üniversitesi’nden gelen 30 kısa süreli değişim öğrencisi sertifikalarını aldı.

Öğrencilere sertifikalarını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu ve İkili Anlaşmalar ve Protokoller Koordinatörü Doç. Dr. Osman Sabri Kesbiç takdim etti. Törende, öğrencilerin başarılarını kutlamanın yanı sıra, uluslararası iş birliğinin ve öğrenci değişim programlarının önemi vurgulandı.