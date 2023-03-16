Aydın’ın Yenipazar ilçesine ziyarete gelen Avrupalı turistler ünlü Yenipazar Pidesi’ne hayran kalırken konuklar övgü dolu sözlerle pidenin tanıtımını yaptı.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Başarılı Öğrenciler İçin Öğrenme ve Sürdürülebilir Kalkınma Becerileri’ isimli Erasmus+ projesi çerçevesinde İzmir’in Torbalı ilçesindeki Pamukyazı Tamsa Seramik Fabrikası İlkokulu’na proje ortağı Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya ve İtalya’dan gelen konuklar, projenin yanı sıra bölgenin tarihi ve kültürel yerlerini de ziyaret ediyor. Ziyaretlerde Denizli’de bulunan dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine gezi düzenleyen konuk ekipler, gezi güzergahı üzerinde bulunan Yenipazar ilçesinin ünlü pidesinden tatmayı ihmal etmedi.

Okulda görevli öğretmenlerin ev sahipliğinde projenin 5. hareketlilik ziyareti çerçevesinde konuklar, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere de katıldı. Projenin gezi ayağı çerçevesinde Yenipazar’a gelen Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya ve İtalya’dan gelen öğretmenler, Yenipazar’da gittikleri pide işletmesinde kıymalıdan peynirliye, sebzeliden tahinliye kadar tüm pide çeşitlerini tattı. Ünlü pidelere hayran kalan konuklar övgü dolu sözlerle duygularını dile getirdi.

Avrupalı konuklara en lezzetli pideleri elleri ile pişirerek ikram eden Yenipazarlı pide ustası Ahmet Karayer, “Yenipazar Pidesi’nin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Pide turizmi ile bizler ekonomimize güç katıyoruz. Bugün de Avrupa ülkelerinden konuklarımız var. Sakin şehir ünvanlı Yenipazar ilçemiz pide turizmiyle kalkınmaya devam ediyor” dedi.

Yabancı konukların, pideci ustası Ahmet Karayer’in pide yapımındaki hünerlerini büyük bir heyecanla izleyerek cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına almaları dikkat çekti.