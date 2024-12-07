Türkiye’de deri sektöründe tasarım tarafında yerli tasarımcılar öne çıkmaya başladı.

Daha önce sektörde tamamen yabancı tasarımcılar işleri yaparken, artık yerli tasarımcıların öne çıktığını belirten Perre Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dinç, "Yabancılardan sadece danışmanlık alıyoruz. Ar-Ge ve tasarıma büyük önem verilmesi gerekiyor" dedi. Dinç, sektördeki imitasyon problemine de dikkat çekerek, "Piyasayı taklit ürünler sardı. 30 yıllık çalışanlar bile ayıramıyor. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Suni deri diye satılanlar aslında deri değil, bunlar bir kumaş grubu. Bunun deri olmadığını ve 6 aylık, bir sezonluk ömrünün olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Üzerine mutlaka belirgin bir şekilde bu ibarenin yazılması ve deri kelimesinin kullanılmaması gerekiyor. Yerli malla yabancı malın ayrılması konusundaki etiketlerin ve işaretlemelerin de mutlaka belirgin olması gerekiyor. Etiketlere küçücük yazıyorlar ve bu ürünler bizim pazarı vuruyor. Ana pazarımız Rusya olmak üzere 20’ye yakın ülkeye mal satışı yapıyoruz. Son zamanlarda özellikle Amerika pazarı öne çıkıyor. Pazarda istikrarlı bir şekilde kalınca meyvelerini de almaya başladık. Şu anda Amerika bizim en önemli pazarlarımızdan bir tanesi haline geldi. Yine son dönemde savaş ortamı olmasına rağmen Ukrayna’ya ciddi satışlarımız mevcut. Yaptığımız Ar-Ge’lerle muadili olmayan ürünler geliştirebiliyoruz. Bunun için de her zaman farklı bir şey yapmak gerekiyor. Sektör ilk yıllarda tamamen yabancı tasarımcılarla çalışıyordu. Şu anda ise dünyayı takip ettiğimiz için yabancı tasarımcılardan doğal olarak sadece danışmanlık hizmeti alınıyor. Son dönemde yabancı tasarımların kontrolü altında yerli tasarımcılarla bu işi geliştirmeye ve yerli tasarımcılarla çalışılmaya başlandı. Sektörde çalışacak öğrencilere her zaman destek veriyoruz. Sektörde yıllardır yapılan tasarım yarışmalarına sponsor oluyoruz, yeni tasarımcıların yetişmesi için destek veriyoruz. Uygun görüldüğü takdirde tasarım yarışmalarının kazananları yurt dışına eğitime gönderiliyor. Bunlar çok güzel şeyler ve mümkün olduğunca artırılmasını istiyoruz. Sektörün kendi tasarımcılarını yetiştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.