Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, gastronomi festivali Gastroantep için Gaziantep’e gelen yabancı şeflere kebap yapmayı öğretti.

Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, gastronomi festivali Gastroantep için Gaziantep’e gelen yabancı şeflere kebap yapmayı öğretti.

Gaziantep’te 3 gün sürecek olan gastronomi festivali için birçok ülkeden yabancı şefler kente gelmeye başladı. Festival öncesi Gaziantep’in yemek kültürünü tanıtmak amacıyla bir program düzenleyen Sahan Restoranları Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirehan Otel’in sahibi Tahir Tekin Öztan, yaklaşık 40 yabancı şefe kebap yapmayı öğretti. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte şefler kebap yapmayı öğrendi.

Şef Tahir Tekin Öztan, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in büyük katkılarıyla yapılacak olan gastronomi festivali öncesi yabancı şefler Gaziantep’e geldi. Biz insanların yemek yiyip gitmesine razı değiliz. Biz ne yediklerini, kebabın ne olduğunu, nasıl bir kültüre sahip olduğumuzu, ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğumuzu ve Gaziantep kebabının ne olduğunu onlara ayrıntılarıyla hem tattırdık, hem tanıttık ve hep beraber çok güzel bir etkinlik yaptık” dedi.

“Gaziantep’e yılda 4 defa gelinmeli”

Gaziantep’e yılda en az 4 defa gelmek gerektiğini belirten Öztan, “Bir kere gelmekle Gaziantep’i tanıyamazsınız dedik. Mutlaka Gaziantep’e en az yılda 4 defa gelmek gerekiyor. Bugün mevsim dolayısıyla patlıcan kebabı, Ali nazik, kuşbaşı ve ciğer kültürümüzü anlattık” şeklinde konuştu.

Gastroantep’in içerik koordinatörü Gökmen Sözen ise, “Gastroantep uluslararası bir gastronomi festivalidir. Bu nedenle dünyanın farklı yerlerinden şefleri biz burada ağırlıyoruz. Biz buradaki yemek kültürümüzün farklı yerlerde menülere eklenmesini istiyoruz. Bizi daha fazla tanımalarını istiyoruz. Bu nedenle Gaziantep’in yemek kültürünü onlara tattırarak, Gaziantep’i dünya markası olarak dünyaya tanıtma amacındayız” diye konuştu.