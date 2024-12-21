Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir tır yol kenarındaki bariyerleri aşarak hendeğe yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir sürücünün hâkimiyetindeki IF-31 FWD yabancı plakalı tır, Çanakkale istikametinden İzmir yönüne giderken kuvvetli yağış nedeniyle yol ortasındaki refüjü aşarak karşı şeritteki bariyerlere çarpıp, yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı.

Kaza anında karşı şeritte başka bir aracın olmaması büyük bir felaketi önledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınan sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmaların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.