Türkiye’ye araçlarıyla gelen gurbetçiler ve yabancı uyruklu turistler, artık araçlarını kasko ve trafik sigortası ile güvence altına alabilecekler.

Yabancı uyruklu turistler ve gurbetçiler için sigorta aracılık hizmeti veren Gurbet Kasko, yabancı plakalı araçlar için sunduğu sigorta hizmetlerini geliştirerek sektörde bir ilke imza atıyor. Yurt dışından Türkiye’ye araçlarıyla gelen gurbetçiler ve yabancı uyruklu turistler, artık araçlarını kasko ve trafik sigortası ile güvence altına alabilecekler. Gurbet Kasko’nun sunduğu bu yenilikçi hizmet, özellikle sınır kapılarında beklemeden kolayca sigorta yaptırmak isteyen yabancılar için büyük bir fırsat sunuyor.

"Turizme de katkı sunacak"

Gurbet Kasko’nun kurucusu Abdulcelil Alkış, bu yeni hizmetin sadece sigorta ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda Türkiye turizmine de katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi. Alkış, "Yurt dışından Türkiye’ye araçlarıyla gelen yabancılar ve gurbetçiler, artık 20 yaşa kadar olan araçlarına kolayca kasko sigortası yaptırabilecekler. Pasaport numarası ile yaptığımız bu kasko işlemi, aracın menşe ülkesindeki rayiç değeri üzerinden düzenleniyor. Olası bir ağır hasar durumunda, sigortalı araç sahibine aracının kendi ülkesindeki değeri ödeniyor. Böylece, Türkiye’de geçirdikleri süre boyunca tam güvenlik ve iç huzur sağlıyoruz" dedi.

Kapsamlı sigorta paketleri ile tam güvence

Yabancı plakalı araçlar için 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık olmak üzere çeşitli sürelerde kasko paketleri sunduklarını kaydeden Alkış, ayrıca, zorunlu trafik sigortasının yanı sıra, trafiğin yetmediği durumlarda devreye giren İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortası ile muhtemel büyük maddi zararlara karşı ek güvence sağlandığını vurguladı.

Sınır kapısında beklemeye son

Online başvuru süreciyle kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunduklarını ifade eden Alkış, Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler ve yabancı turistlerin, ’gurbetkasko.com’ üzerinden hızlıca başvuru yaparak sınırda zaman kaybetmeden araçlarını güvence altına alabileceklerini söyledi. Bu sayede, araç sahiplerinin hem Türkiye’de yasal olarak güvence altında olduğunu hem de büyük bir rahatlıkla seyahat edebileceklerini belirtti.

Türkiye turizmine katkı ve güvence

Abdulcelil Alkış, bu yeni hizmetin, Türkiye’ye gelen yabancı turistler için sadece bir sigorta hizmeti olmadığını, aynı zamanda ülkenin turizmine de katkıda bulunmayı amaçladığını belirterek, "Yabancı plakalı araç sahipleri, Türkiye’de geçirdikleri süre boyunca hem araçlarını güvence altına alıyor hem de Türk sigortacılık sektörünün sunduğu bu yenilikle Türkiye’ye olan ilgilerini artırıyorlar" diye konuştu.

SEO içerikleri ve dijital görünürlük

Firma olarak özellikle gurbetçiler ve yabancı plakalı araç sahipleri için ’Google’ aramalarında kolay bulunabilirlik sağlamak amacıyla SEO optimizasyonlu içeriklerle de dijital görünürlüğü arttırdıklarına işaret eden Alkış, ’yabancı plakalı araç kaskosu’, ’Türkiye’de gurbetçi araç sigortası’ gibi anahtar kelimelerle öne çıkan Gurbet Kasko’nun, online aramalar sonucunda müşterilerin hızlıca çözüm bulmalarına yardımcı olduklarını kaydetti.