"Fark et beni, öğretmenim" konulu Erasmus projesi çerçevesinde Adana’nın Kozan ilçesine gelen yabancı öğretmenler ebru sanatıyla tanıştı.

"Fark et beni, öğretmenim" konulu Erasmus projesi çerçevesinde Adana’nın Kozan ilçesine gelen yabancı öğretmenler ebru sanatıyla tanıştı.

Projeyi hazırlayan İsmet İnönü Ortaokulu, İtalya, Romanya, Litvanya ve Hırvatistan’dan gelen 18 yabancı eğitimciyi ağırladı. Ebru sanatıyla tanışan yabancı eğitimciler bir hafta boyunca Kozan’da kalarak kenti tanıma fırsatı buldu. Eğitimciler, Kozan’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek keşfettiler.

İsmet İnönü Ortaokul Müdürü Levent Çörekli, Erasmus projesi ile yabancı eğitimcileri okullarında ve ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Erasmus Proje Koordinatörü Erkan Alsancak da proje ile Avrupa’da çağrıya çıktıklarını bine yakın okulun başvuru yaptığını belirterek, “Bizde 4 okul seçtik ve 18 öğretmen ile Kozan’ı geziyoruz. Ebru sanatını hem öğreniyorlar hem de kendi ülkelerinde okullarında uygulayacaklar” dedi.

Hırvatistan’da öğretmen olan Sanja Bjelobabic, “Bu projede olmaktan çok mutluyuz. Burada arkadaşlar bize bunu çok güzel yansıtıyorlar. Bu sınıfı bayağı sevdik. Bizim okullarımızda böyle sınıf yok fikri beğendik bizde kendi okullarımızda uygulamak isteriz. Burada şu dikkatimi çekti, burada öğrenciler okulda çok mutlu. Bizim okullarımızda öğrenciler bu kadar mutlu değil” dedi.

Litvanya’dan projeye katılan Lijana Giedraitiene ise Türkiye’de insanların çok dost canlısı olduğunu söyledi.

Romanya’dan projeye katılan Matei Andreea Claudia ise Adana’ya ve ilçeye hayran kaldığını, ülkesinde okulda ebru sanatını öğrencilere aktarılması için çalışma yapacağını kaydetti.

Yabancı öğretmenler okuldaki ebru etkinliğinin ardından Kozan Kalesi, Kozan tekne turu ve Dağılcak Tabiat Parkı’nı ziyaret ederek Kozan’ın tarihi ve doğa güzelliklerini keşfettiler.