DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde bulunan ve yurt dışından gelen öğrenciler, Türk öğrencilere uluslararası eğitim verdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, Düzce Üniversitesi’nde bulunan Genç Ofisi’nde öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Bu çerçeve de yurt dışından gelen Düzce Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrenciler, Türk öğrencilere uluslararası eğitim verdi. Öğrenmeyi öğrenme eğitimini Türk öğrencilere aktaran yabancı öğrencilere de Türk öğrenciler, Türkçe eğitim verdi.