Türkiye Ulusal Ajansı’nın destekleri ile Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden Muğla’ya gelen yabancı öğrenciler, usta öğreticilerden toprak seramik eserler yapmayı öğreniyor.

Avrupa Dayanışma Projesi çerçevesinde Bulgaristan, İspanya, Romanya, Polonya, Azerbaycan’dan Muğla’ya gelen öğrenciler hem Muğla’yı tanıyor hem de Türk kültürünü yansıtan sanat ve kültür aktivitelerine katılıyorlar. 10 yabancı öğrenci, Menteşe Belediyesi’nin sanat atölyesinde katıldıkları toprak seramik kursunda hem öğreniyor hem de eğleniyorlar.

Avrupa Dayanışma Derneği Proje Koordinatörü Yunus Emre Çakmak, “Türkiye Ulusal Ajansı’nın destekleri ile Avrupa Birliği ülkelerinden ve diğer ülkelerden gönüllüleri ülkemize getiriyoruz. Onlarla sanatsal ve kültürel aktiviteler yapıyoruz. Şu anda 10 gönüllümüz mevcut. Bulgaristan, Romanya, İspanya ve Polonya’dan geliyorlar. Yakın çevre ülkelerden de Makedonya’dan katılımcılar bekliyoruz. Yerel aktörlerle çok ciddi bir işbirliği içindeyiz. Bugün de Menteşe Belediyemizin bizlere sağladığı kültür kursları çerçevesinde seramik çalışması içerisindeyiz. Katılımcılarımız kendi istedikleri şekilde ürünleri üretiyor. Haftaya bugün yaptıkları eserleri boyamaya gelecekler. Bu onların ürettikleri sanatsal ürünler olacak” dedi.

“Aktiviteleri çok beğeniyorum”

Polonya’dan gelen Anna, “Türkiye’ye üçüncü kez geliyorum. Burasını inanılmaz beğeniyorum. Burada yaptığımız aktiviteleri de çok beğeniyorum. Hem ofis zamanlı hem de kültürel aktivitelerimiz var. İleride burada yaşamayı bile çok istiyorum. Çünkü Muğla’yı çok beğendim” dedi.

“Sanatsal ve kültürel aktiviteler çok iyi”

Bulgaristan’dan gelen Türk kökenli Metin, “Ben Türk’üm ama Bulgaristan’da yaşıyorum. Bu benim Türkiye’ye 6’ncı gelişim. Muğla’ya ilk defa geldim. Muğla inanılmaz güzel bir yer. Aktivitelerden hoşlanıyorum. Özellikle ofis zamanlı yaptığımız aktiviteler. Onun haricinde sanatsal ve kültürel aktiviteler çok iyi. Seramik derslerimiz var, boyama derslerimiz var, mermer derslerimiz var ve ebru derslerimiz var. Aktivite olarak bunları gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman da denize gidiyoruz. Bu nedenle çok güzel” dedi.