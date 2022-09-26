Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Gezginler zirvesi Adıyaman’ projesi çerçevesinde şehrin tarihi ve dini mekanlarını gezen, 13 farklı ülkeden 16 öğrenci, şehrin zenginliklerini kendi ülkelerinde tanıtacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Gezginler zirvesi Adıyaman’ projesi çerçevesinde şehrin tarihi ve dini mekanlarını gezen, 13 farklı ülkeden 16 öğrenci, şehrin zenginliklerini kendi ülkelerinde tanıtacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon projesi olarak dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelerek Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yüksek öğretim gören 13 farklı ülkeden öğrenciler, Adıyaman Belediyesi’nin hayata geçirdiği ’Gezginler zirvesi Adıyaman’ projesi çerçevesinde şehri Adıyaman ve komşu illeri gezme fırsatı buldu.

Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerleri başta olmak üzere, Afşin Asdhab-ı Kehf, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa Halfeti bölgelerini de gezip tanıma ve tanıtma fırsatı bulan öğrenciler, dört gün süren ziyaretin son gününde kendilerine ev sahipliği yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette misafirleriyle tek tek sohbet eden Başkan Kılınç, "İlk olarak iki yıl önce başlattığımız projede 23 farklı ülkeden öğrenciyi Adıyaman’da ağırlamıştık. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz projemizi yeniden hayata geçirdik. Her yıl sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere farklı ülke ve öğrenci gruplarıyla faaliyeti devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemize gelip yükseköğrenim alan 140 ülkeden fazla öğrenci, dünya barışının umudu, kendi ülkelerinin gelişimlerinde, ihya olmalarında çok önemli görevler üstlenmektedirler. Bizler de Adıyaman Belediyesi olarak cumhurbaşkanımızın heyecanını paylaşıyor, dış politikadaki doğru ve stratejik politikalarını destekliyoruz. Projenin amacı başta Adıyaman’ımızın dünya ülkeleri nezdinde tanıtımı, değerlerinin bu vasıtayla ortaya konmasıdır. İlimizle beraber Mezopotamya sahasındaki illerimizin de dahil edilmesi ile bölgesel turizm potansiyelinin, tarihi değerlerinin öğrencilerimiz vasıtasıyla sosyal medya paylaşımlarıyla, yazacakları makale ve gezi notlarıyla, ülkelerindeki networklarla öne çıkarıp, bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak olan gençlerimizi bu kadim şehirde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.