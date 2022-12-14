Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu ortaklığı ile düzenlenen, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitim gören uluslararası öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı, GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu ortaklığı ile düzenlenen, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitim gören uluslararası öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı, GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

GAÜN Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak ve İletişim Grup Başkanı Yasin Durmuş’un açılış konuşmalarının ardından program, İkamet Grup Başkanı Arife Altın’ın öğrenci ikamet izni hakkında bilgi oturumu ile devam etti. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Çalışma Grup Başkanı Gülşah Benzer ise öğrencilerin mağduriyet yaşamamasını temenni ederek İnsan Ticareti Sunumu ile insan ticareti üzerine İl Göç İdaresi’nin işleyiş süreci ve mağdurları tespitindeki unsurları anlattı.

Türkiye İş Kurumu yetkilisi Çiğdem Akfırat de geçici koruma altındaki yabancıların iş hayatına yönelik her adımını kolaylaştıracak önemli noktalara değinerek, çalışma izni şartları, işverenin ve personelin yükümlülüklerini kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.