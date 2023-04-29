Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu’nun aralarında yer aldığı 6 ülkenin proje ortağı olduğu Erasmus Game On Hareketliliği Projesinde 5 ülkeden öğretmen ve öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daveti ile Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) workshop etkinliğine katıldı.

Düzce Belediyesi, 5 ülkeden toplam 35 öğrenciyi Mutfak Sanatları Merkezi’nde ağırladı. Esnaf gezisi sırasında Başkan Faruk Özlü’nün sohbet ettiği yabancı öğrenci ve öğretmen heyeti Mustafa Kemal Ortaokulu’nun da ortağı olduğu proje çerçevesinde Düzce’de bir dizi etkinliğe katıldı. “Erasmus Game On Hareketliliği Projesi” İtalya, Yunanistan, Finlandiya, Litvanya ve Kuzey Makedonya’dan Düzce’ye gelen öğretmen ve öğrenciler sağlıklı yaşamı teşvik ve kültürel farkındalığı artırmak üzere etkinliklere katıldı.

Başkan Özlü’ye teşekkür

Bir haftalık Düzce ziyaretinin detaylarını anlatan, Proje Koordinatörü ve Mustafa Kemal Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Kerim Sivrikaya, 5 ülkeden proje ortağı okullardan konukların geldiğini aktararak “Bu Game On Erasmus Sağlıklı Yaşam Projesi olarak geçiyor. Okul ortaklı proje ve burada 6 okul bir aradayız. Projemizin son kısmı Türkiye Harekeliliği. Sağlıklı yaşam için çalışmalar yapmak amacıyla 5 farklı ülkeden, okuldan öğrenci ve öğretmenler buraya geldi. Mutfak Sanatları Merkezi’nde katıldığımız bu Workshop’a gelmemizin amacı da Türk yemeklerini öğrenmeleri için kültürel farkındalığı artırmaktı. Çünkü beslenme sağlığı diye ayrı bir konumuz var. Mantı ve sarma yapımını öğrenmek için şu an etkinlikteler. Bu imkanı bize sağlayan Belediye Başkanımız Faruk Özlü’ye teşekkür ederiz” dedi.

“Burası çok modern ve inanılmaz bir yer”

Workshop çalışmasının ardından Düzce ve Mutfak Sanatları Merkezi hakkında görüşlerini paylaşan öğrenciler, mekanı çok beğendiklerini Türk yemekleri hakkında düşüncelerini ve Düzce’de geçirdikleri zamanın çok eğlenceli olduğundan söz etti. İtalyan öğretmenler de Mutfak Sanatları Merkezi’nin çok modern bir yapıya sahip olduğunu belirterek özellikle manzarasına hayran kaldıklarını dile getirdi. Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlere Düzce Belediyesi’nden hatıra hediyeler takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.