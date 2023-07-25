Türkiye Ulusal Ajansı’nın destekleri ile Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden Muğla’ya gelen yabancı öğrenciler, geleneksel Türk kültürünün bir parçası olan yemek ve kültürel aktiviteleri öğreniyor.

Menteşe ilçesinin tarihi Saburhane Meydanında bulunan ve Menteşe Belediyesi tarafından Muğla’nın yemek kültürünün tanıtılması amacıyla Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesine çevrilen tarihi binada Muğla’ya gelen yabancı öğrenciler Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak tarafından verilen eğitim sonrası Türk kahvesi ve limonata yapmayı öğrendiler. Kahve ve limonata yapmayı öğrenen yabancı öğrenciler arasında yarışma düzenlendi.

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından düzenlenen ‘Türk Lezzetleri’ yarışmasında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı katılımcıları yarıştılar. İspanya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, Azerbaycan ve Türkiye’den gelen katılımcılar Türk Kahvesi ve Limonata yaparak yarıştı.

Yabancı öğrenciler önce Türk kahvesi yaptı. Türk kahvesi yapan yabancı öğrenciler kendi yaptıkları kahveyi içti. Kahve sonrası limonata yarışmasına katılan öğrencilere Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı ve Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi sorumlusu Şef Timur Kocabıçak tarafından madalya ile ödüllendirildiler.