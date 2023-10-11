Muğla’nın Menteşe ilçesinde yerele aktiflik gösteren ’Yaygın Eğitim ve Gençlik çalışmaları Derneği’ tarafından Muğla’ya ESC-Avrupa Dayanışma Programı ile getirilen Avrupa’nın farklı ülkelerinden gençlerle Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi’nde eğitim veriliyor.

Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde Muğla’da İspanya, Portekiz, Hollanda, Azerbaycan, Mısır’dan katılan öğrenciler Muğla yöresine ait yemekler hakkında eğitim alıyorlar. Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi’nde Timur Kocabıçak tarafından haftada 3 gün eğitim veriliyor. Öğrencilere eğitim sonunda halk eğitim ve üniversite tarafından onaylı sertifika veriliyor.

Menteşe Mutfak Atölyesi’nde eğitim veren Timur Kocabıçak, "Yaklaşık 2 yıldır bizler burada eğitim veriyoruz. Şimdide burada artık Avrupa Birliği eğitimlerimiz başladı. Burada İspanya, Portekiz, Hollanda, Azerbaycan, Mısır’dan ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız burada Muğla’nın yöresel lezzetini yapmayı öğreniyorlar. Bugün Milas Böreği, Katmer, saç börekleri ve gözlemeler” dedi.

Menteşe Kültür Atölyesi’nde eğitim alan Azerbaycanlı Bahar Ersinyama, "Buraya Temmuz ayında geldim. Burada olduğum sürece birkaç kere bu aktivitelerde yer aldım ve Muğla’nın çeşitli yöresel yemeklerini tadıp, öğrenmiş olduk. Etkinliğe katıldığımdan beri ustamızın sayesinde birçok şey öğrendim. Muğla’nın yöresel yemekleri olarak burada böreğini tattık çok güzeldi. Biraz bizim Azerbaycan yemeklerine benziyor. Muğla yöresinin yemeklerinde hiç yabancılık çekmedim” diye konuştu.

Menteşe Kültür Atölyesi’nde eğitim alan İspanya’dan katılan Hulya Julia Silva Garcia ise, ”Burada bulunmaktan ve eğitim görmekten çok memnunum. Özellikle bizlere eğitim veren şefimizi çok beğeniyorum. Keşke Türkçe konuşabilsem onunla daha iyi iletişim kura bilsem. Benim burada yerel lezzetlere tatmaya fırsatım oldu. Özellikle baklavayı çok seviyorum. Baklava benim damak zevkime çok uygun. Bazı yemekleri tattım ama isimlerini şimdilik hatırlamıyorum" ifadelerini kulandı.