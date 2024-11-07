Kocaeli’de düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yabancı öğrenciler geleneksel dans gösterileri ve yemekleriyle ülkelerini tanıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinden kente gelen öğrencilere yönelik Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi DİLMER ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları sağlanırken, öğrenciler kent hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinliğe Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Dominik, Etiyopya, Gürcistan, Kamerun, Kazakistan, Kosova, Nepal, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Türkmenistan ve Ürdün gibi ülkeler başta olmak üzere yüzlerce yabancı öğrenci katıldı.

"Türkiye’yi tanıtan birer kültür elçisi olacağınıza inanıyorum"

Etkinlikte konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Bugün farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı hikayelerle buraya gelmiş olan siz sevgili öğrencilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen DİLMER, her daim yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’ne içtenlikle teşekkür ediyorum. 2033 uluslararası öğrenciye sahip olan Kocaeli Üniversitesi bilimsel birikimi ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, farklı kültürlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabileceği bir ortam sunuyor. Sizlerin bu ortamda sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda kültürel değerlerle de donanarak Türkiye’yi tanıtan birer kültür elçisi olacağınıza inanıyorum" dedi.

Öğrenciler kültürlerini tanıttı

Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler tarafından Kafkas, Afrika, Balkan, Latin gibi geleneksel dans gösterileriyle müzik dinletisi sunuldu. Açılış töreninin ardından yabancı öğrenciler Büyükşehir tarafından kurulan stantlarda geleneksel kıyafetleri ile kendi yapmış oldukları yemeklerini sergilerken, aynı şekilde kendi ülkelerine has danslarını da Kocaeli halkına gösterme fırsatı buldu. Ayrıca Büyükşehir’in Antikkapı ekipleri tarafından alandaki öğrencilere yemek ikramı yapıldı.