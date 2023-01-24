Demir ve demir dışı metaller sektöründe staj yapan yabancı öğrenciler, ülkelerine geri döndüklerinde birer ihracat elçisi olacak.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe staj yapan yabancı öğrenciler, ülkelerine geri döndüklerinde birer ihracat elçisi olacak.

Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan projeyle, Türkiye’de okuyan 300 binden fazla yabancı öğrenciden ilgili alanlarda okuyanlar, demir ve demir dışı metaller sektöründe staj yaptırılacak. Böylece bu öğrenciler ülkelerine geri döndüklerinde birer ihracat elçisi olabilecek.

2022 yılında geçen yıla göre yüzde 16,4 artışla 14,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren demir ve demir dışı metaller sektörü, 20 milyar doları hedefliyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “2020-2022 arasında sektörümüzün ihracatı dolar bazında yüzde 74 artışla 8,4 milyar dolardan 14,4 milyar dolara yükseldi. Dünyada ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendirdik ve böyle bir başarı elde ettik. Ancak son dönemlerde pandeminin azalan etkileri ile birlikte özellikle lojistik maliyetleri gerilemeye başladı. Bu durum sayesinde durağan Çin aktif hale geldi. Bu da Türkiye’nin rekabette avantajını kaybetmesine neden oldu. Tüm bunlara rağmen sektör olarak ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarabileceğimizi biliyoruz. Ona göre de planlama yapıyoruz. Rekabetçi kur politikası, özel enerji tarifeleri, finansmana kolay erişim, potansiyeli yüksek olan ABD, Cezayir ve Latin Amerika ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Londra Metal Borsası’na kote LME depolarıyla hedeflenen rakamlara kolay ulaşabiliriz. Şu an itibariyle KOBİ’ler 250 kişiden az çalışanı istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyor. Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmeleriyle çok çevik ve hızlı hareket eden bir ülke. KOBİ’ler krediye ve finansmana, sunulan destek ve teşviklere daha hızlı ulaşabiliyor. Ancak cirolarda enflasyon kaynaklı çok ciddi yükselişler oldu. Bu nedenle KOBİ’lerin ciroları da bir anda arttı. Bu yüzden KOBİ sınıfının destek ve teşviklerden daha hızlı yararlanabilmesi için 250 milyon TL’lik sınırın ilk etapta 1 milyar TL’ye çıkarılması uygun olacaktır. 7 aylık süreçte 50’den fazla faaliyet gerçekleştirdik. 2023’te Türkiye’nin 100’üncü yılında ise 102 faaliyet düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Metal endeksi projesiyle de metal ve alt sektörler için beklenti endeksi oluşturulacak. Yeşil dönüşüm/sürdürülebilirlik eylem planı da hazırlanacak. Genç ihracatçılar projesi kapsamında da gençler faaliyetlerle tanıştırılıyor, üyeler arasında dayanışmayı sağlanıyor.