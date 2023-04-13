DENİZLİ (İHA) – Eğitim hayatlarını Denizli’de sürdüren 20 ayrı ülkeden 90 öğrenci, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Denizli’de öğrenim gören 20 ayrı ülkeden 90 öğrenci, 1176 Derneği tarafından ilk kez düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı da iftar yemeğinde yabancı öğrencileri yalnız bırakmadı.

Binlerce kilometre uzaklıktan farklı ülkelerden eğitim için gelen öğrencilere dernek olarak Denizli’yi ve Denizli halkını tanıtmaya devam edeceklerini belirten 1176 Derneği Başkanı Doç. Dr İbrahim Balık, “Öncelikle bu iftar organizasyonunu gerçekleştiren 1176 Derneğin yönetim kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu iftarda üniversitemizde öğrenim gören 20 ayrı ülkeden 90 öğrencimizle bir araya geldik. Onlar bize ailelerinin, devletlerinin ve milletlerinin emaneti. Biz bu öğrencilerimize bu şuurla yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Mademki bu gençlerimiz Türkiye’de ve Denizli’de öğrenim görüyorlar, onlara Türk tarihini, Türk kültürünü, Denizli tarihini ve kültürünü öğretmemiz gerekiyor. İlim tahsili için çıkılan yolculuk en kutsal yolculuklardan birisidir. Bu hedefle derslerinize dört elle sarılın. Eğitiminizi tamamlayıp ülkelerinize geri döndüğünüzde bu şehri ve bu milleti güzel yönleri ile hatırlayın. Biz 1176 derneği olarak size şehrimizi ve milletimizi tanıtmaya gayret edeceğiz. Bunun dışında her türlü sıkıntı ve problemlerinizin çözümünde de yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

Önemli etkinliklere imza attık

5 Ağustos 2022 tarihinde kurulan 1176 Derneği çatısı altında bu güne kadar çok farklı ve güzel etkinlere imza attıklarını anlatan PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Görevlisi Nezahat Belen de “Bu toprakların bize yurt edinilmesini başlangıç miladı alarak dernek olarak çalışmalarımıza başladık. 846 yıl önce Denizli dâhil olmak üzere Anadolu’yu bize yurt edindiren 17 Eylül 1176 Miryekefalon Zaferini ve bu zaferin gerçekleştiği Kufi Vadisini bilinir, görünür kılmak için çalıştaylara, panellere, toplantılara ve kitaplara imza attık. Fakat biliyoruz ki en kalıcı imza insanların kalplerine atılandır. Bilgilerimizi sadece sınıflarımızda, akademik çalışmalarımızda değil memleketimizin insanları ile paylaşmak, bizim dünyamızı anlamak, bilmek, katılmak isteyenlerle de buluşacağımız bu iftar yemeği gibi sosyal aktivitelerle de arttırmak arzu ettik” dedi.

İftar yemeği Kuran – ı Kerim okunması ve yapılan duayla sona erdi.