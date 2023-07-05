Erasmus+ projesi çerçevesinde yurtdışından Menteşe’ye gelen 5 öğrenci Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde ilk kez ebru yaptı.

AB Bakanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ projesi çerçevesinde Romanya, İspanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Britanya’dan Menteşe’ye gelen 5 öğrenci, Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezini ziyaret ederek burada ilk kez ebru sanatıyla tanıştı.

Menteşe Belediyesi Ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay, yurtdışından gelen öğrencilere geleneksel ebru sanatının tarihi, kullanılan malzemeleri ve yapım aşamalarını anlattı. Öğrenciler daha sonra ebru yapımında kullanılacak filtre ve fırçaları hazırlayarak, seçtikleri boyaların ezme işlemini yaptılar. İşlemlerin ardından öğrenciler hayatlarında ilk kez ebru yaptılar.