İstanbul’da eğitim gören Etiyopya, Afganistan ve Kamerunlu öğrenciler, Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından yardım için seferber oldu. Öğrenciler, Bağcılar Belediyesi Osmanlı Arşivi deposunda oluşturulan yardım toplama merkezinde bağışların paketlenmesi ve tırlara yüklenmesine yardım ediyor.

İstanbul’da eğitim gören Etiyopya, Afganistan ve Kamerunlu öğrenciler, Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından yardım için seferber oldu. Öğrenciler, Bağcılar Belediyesi Osmanlı Arşivi deposunda oluşturulan yardım toplama merkezinde bağışların paketlenmesi ve tırlara yüklenmesine yardım ediyor.

AFAD Koordinasyonunda Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesinin işbirliğiyle oluşturulan 6 yardım toplama merkezindeki yoğunluk devam ediyor. Her yaştan vatandaş, 24 saat boyunca gelen bağışları tasnifleyip tırlara yüklüyor. Yardım çalışmalarında sadece ilçe sakinleri değil yurtdışından ülkemize okumaya gelen öğrenciler de görev alıyor. Kamerun, Etiyopya, Afganistan’dan gelen öğrenciler, koli bantlamadan giyecekleri katlamaya kadar her aşamada yardımcı oluyor.

“Ben böyle bir şey hayatımda görmedim”

Onlardan birisi de Afganistan’dan gelen Gulam Muhammedi. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde yüksek lisans yaptığını söyleyen Muhammedi, “Türk milleti her zaman Afganistan’ın yanında olmuştur. Ben de depremzedelere elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Allah’ım orada şehit olanlara mağfiret eylesin. Zor durumdaki kardeşlerimizin de Allah’ım yardımcısı olsun” dedi. Etiyopyalı Murad Ahmed Ali ise “Yüksek lisans öğrencisiyim. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Çok üzüldüm. Hocamla konuşup yardım için buraya geldim. Geçmiş olsun Türkiye” diye konuştu.

Çalışmaların devam ettiği 6 yardım toplama merkezinden şimdiye kadar 50 tırla deprem bölgesine yardım malzemesi götürüldü. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.