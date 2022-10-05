Giresun Şehit Hakan Gemici Ortaokulu tarafından yürütülen Erasmus projesi kapsamında yabancı ülkelerden gelen öğrencilere ebru eğitimi verildi.

Giresun Şehit Hakan Gemici Ortaokulu tarafından yürütülen Erasmus projesi kapsamında yabancı ülkelerden gelen öğrencilere ebru eğitimi verildi.

Bu kapsamda, Polonya, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Portekiz Ortaokulu öğrencileri Aksu Bilgi Evi’ne giderek ebru sanatı etkinliği gerçekleştirdi.

30 öğrencinin katıldığı etkinlik öğrenciler için eğlenceli ve güzel bir deneyim olurken, öğrenci grubu renkli bir gün yaşayarak ebru sanatıyla tanıştı.

Hayatlarında ilk kez ebru sanatı ile tanışan öğrenciler ebru yapmanın heyecanını yaşadı. Ebru sanatının tüm inceliklerini öğrenme hevesinde olan öğrenciler, keyifli geçen etkinlikte seçtikleri renkler ve su üzerine oluşturdukları desenlerle kağıda hayallerini yansıttı.

Bilindiği üzere Giresun Belediyesi’nin hayata geçirdiği Aksu ve Kumyalı Bilgi Evleri faaliyetlerini sürdürürken, Çıtlakkale Bilgi Evi ise açılışa hazırlanıyor.