Sivas’ta, Erasmus Plus projesi kapsamında 3 farklı ülkeden gelen 10 öğrenci ve 6 öğretmen eğitim sürecinin ardından Türk mutfağının lezzetlerini tattı.

Sivas’ta Hamza Yerlikaya Ortaokulu, Erasmus Plus projesi kapsamında Polonya, Litvanya ve İspanya’dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırladı. “Sosyal duygusal öğrenme” projesi nedeniyle Sivas’a gelen öğrenciler 3 gün süren eğitim sürecini tamamladı. Tamamlanan eğitim sürecinin ardından öğrenciler Sivas ve Türkiye lezzetlerini tattı. Poğaça, kısır, patates salatası, kurabiyeler ve Sivas köftesi gibi yiyeceklerden tadan öğrenci ve öğretmenler Türk mutfağının lezzetlerini çok beğendiklerini ifade etti.

“Misafirperverlikler için çok teşekkür ederiz”

Türk mutfağına dair lezzetleri çok beğendiklerini belirten Polonyalı eğitmen Marlena Ochocka, “Erasmus tarafından finanse edilen bu etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Türk mutfağından çok lezzetli yiyecekler tattık bunun için çok minnettarız. Düzenlenen bu ortaklık için Türk ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. Daha önce dört kez geldim Türkiye’ye. Sivas çok güzel bir şehir. Tarihi bir yapısı var. Türk partnerlerimiz bize her yeri göstermeye çalıştılar. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Projemiz adımız sosyal duygusal öğrenme. Bu projelerimizle çocuklarımızın duygularını eğitime katacak” dedi. Yemek programının ardından yöresel müzik dinletisi yapıldı.

“Öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak hazırlamaya çalışıyoruz”

Çocukların birbirleriyle etkileşim kurduklarını vurgulayan okul proje koordinatörü Ali Kumru, “Erasmus plus projesinin bir etkinliğini gerçekleştirdik. Daha önce bu proje kapsamında Litvanya ve İspanya ayağında bulunduk. Bugün burada hem Sivas’ın hem de Türkiye’nin kültürünü anlatıp paylaşmak adına bu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin hazırladığı yemekleri yabancı misafirlerimize sunmayı amaçlarken aynı zamanda çocuklarımızda bir etkileşim içerisinde bulunuyorlar. Bu proje sosyal duygusal öğrenme kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu projeler neticesinde öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak hazırlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türk kültürünü ve lezzetlerini tanıyorlar”

Bu etkinliğin sadece eğitim amaçlamadığını aynı zamanda bir kültür organizasyonu olduğunu belirten Okul Müdürü Yusuf Öz, “Erasmus projesiyle Polonya, Litvanya ve İspanya’dan 6 öğretmen ve 10 öğrenci geldi. Gelen 16 kişi erasmus projesinin eğitim boyunda üç gün süren çalışmamız oldu. Bugün de Türk mutfağı özelinde Sivas lezzetlerini tattırmak amacıyla toplandık. Bu etkinlik sadece bir eğitim amacı gütmüyor. Aynı zamanda bir kültür organizasyonu oldu. Yurtdışından gelen öğretmen ve öğrencilerimiz Türk kültürünü ve lezzetlerini tanımış oluyorlar. Bizde böylelikle bir köprü görevi üstleniyoruz” dedi.