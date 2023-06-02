Konya’nın merkez Meram ilçesi ve Meram Gelişim Akademisi (MEGA) 5 farklı ülkeden gelen öğrenci ve eğitmenleri ağırladı. Erasmus değişim programı çerçevesinde şehre gelen öğretmenler MEGA hakkında bilgi alırken öğrenciler de MEGA eğitimlerine katıldı. MEGA’nın harika bir eğitim kurumu olduğunu belirten projenin koordinatörlerinden Fransız eğitimci Carlos McErlain, “Bu sistem Avrupa’da her okulda olsa bizler çok mutlu olurduk” dedi.

Erasmus değişim programı çerçevesinde 5 farklı ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenler MEGA ile tanıştı. Fransa, Çekya, Portekiz (Madeira Adası), Slovenya ve Hollanda’dan gelen 21 öğrenci ve 12 öğretmen, MEGA eğitimlerine katıldı. Eğitimlerinden kalan vakitlerinde de Meram’ı gezen yabancı öğretmen ve öğrenciler ilçeye hayran kaldı. Proje çerçevesinde ilk olarak öğrenciler Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere katılırken öğretmenleri de MEGA’nın işleyişi hakkında bilgi aldı. Öğrenciler burada Bilim-Fen Atölyesinde kimyasal tepkimeler, Robotik Kodlama Atölyesi’nde de codeyrocky ve lego spike ile kodlama derslerine girdi. Aynı atölyede 3D printer ile baskı da gerçekleştiren öğrenciler daha sonra E-Spor Merkezi eğitimlerine iştirak etti. Kahot bilgi yarışmasında Türkiye ile ilgili sorulara yanıt veren öğrenciler ayrıca oyunlar, ses yarışması ve anı zamanıyla eğlenceli saatler de yaşadı. Yabancı öğrencilerin bir sonraki durağı ise Dutlu Millet Bahçesi oldu. Öğrenciler burada yaptıkları sabah sporunun ardından okçuluk, ahşap oyunlar, boyama etkinliği ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Proje koordinatörü Meraşal Mustafa Kemal Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Filiz Ekenler, ‘Z Jenerasyon çocukların Robotik Kodlama Yöntemi İle Teknolojiyi Olumlu Yönde Kullanmaları’ başlığı altında yürütülen projede çocukların ekranları, teknolojiyi ve interneti olumlu kullanabilmelerini hedeflediğini belirtti. Projeye 6 ülkenin ortak olduğunun altını çizen Ekenler, “Final toplantısını Türkiye’de gerçekleştirdik. Bu toplantı için yolumuz Meram Belediyesi ve MEGA ile kesişti. Çok faydalı bir kesişme oldu. Çok güzel etkinliklere ve aktivitelere katıldık. Tüm eğitmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok memnun kaldı. Öğrencilerim ve proje ortakları adına Meram Belediyesi ve MEGA yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bu proje üzerinde 3 yıldır birlikte çalıştıklarını ifade eden Fransız eğitimci Carlos McErlain, pandemi dolayısıyla ara verilen projenin final toplantısını burada gerçekleştirdiklerini kaydetti. Projenin çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen McErlain, “Birlikte çalışan 6 ülke ile harika bir ekip olduk. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Finali de Türkiye’de, Meram’da MEGA ile yapmış olmak ayrı bir güzellik oldu. MEGA harika bir eğitim kurumu olmuş. Avrupa’da her okulda böyle bir sistem hayata geçirilmiş olsa bundan da çok mutlu olurduk” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Meram ve MEGA gezilerini değerlendiren erasmus öğrencileri de geziden ve gördüklerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Burada yaşadıklarımız ve eğitimlerde gördüklerimiz çok etkileyiciydi” diye konuştu.