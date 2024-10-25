Eskişehir’de yabancı dil öğrenimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlık eğitimi göre Yabancı Diller Yüksekokul öğrencileri, fakültelerinin öğretim üyeleri ile buluştu.

Eş zamanlı olarak başlayan fakülte toplantıları, fakültelerin toplantı salonlarında gerçekleştirildi. Oryantasyonda; Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri, ilgili fakültelerin yöneticileri ve öğretim elemanlarının katılımıyla öğrencilere fakültelerinde alacakları eğitimden önce İngilizce hazırlık eğitiminin ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Öğrencilere aynı zamanda; hazırlık eğitiminin gelecek dönemlerde kendilerine Erasmus hareketlilik faaliyetleri, kariyer gelişimi gibi fırsatlar sağlayacağından söz edildi. Ayrıca, daha önce İngilizce hazırlıkta yabancı dil öğrenerek şu anda bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler de, hazırlıkla ilgili elde ettikleri deneyimlerini katılımcılara aktararak programa katkı sağladılar.

Toplantılar, soru-cevap ve toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.