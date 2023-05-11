Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller bölümü, çevrimiçi Danışma Kurulu Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı başkanlığında çevrimiçi Danışma Kurulu Dış Paydaş toplantısı yapıldı. Toplantıya, Yüksekokul kurul üyeleri Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Murat Dede ve Öğr. Gör. Dr. İnan Tekin ile Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Sevda Çimen ve dış paydaş üyeleri olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selin Marangoz, TPAO- OTC Eğitim Koordinatörü Beyhan Dalkılıç Demirer, Devrek Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Serkan Çetinkaya ve geçtiğimiz yıl Hazırlık Eğitimi alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Selimhan Kara katıldı.

Hazırlık eğitimiyle ilgili karşılıklı bilgi paylaşımının yapıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.