Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre sınav, KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde uygulanacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınav, saat 10.15’te başlayacak. (Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.) Adaylar, saat

10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Sınav sonuçları 7 Kasım’da açıklanacak

101 bin 232 adayın katılacağını sınav, 392 bina, 4 bin 385 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda emniyet görevlisi dahil 13 bin 877 personel görev alacak.

En fazla aday İngilizce sınavından

Ayrıca, en fazla aday 91 bin 149 ile İngilizce’de sınava katılacak. 6 bin 334 aday Arapça, bin 938 aday Almanca, bin 18 aday Fransızca ve 793 aday Rusça dillerinde sınava katılacak. Sınav sonuçları ise 7 Kasım 2023’te açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarih itibariye 5 yıl geçerli olacak.

Öte yandan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.