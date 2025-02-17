Konya Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ülkelerden büyükelçileri ve büyükelçi eşlerini Konya’da ağırladı. İki gün süren programda şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını yakında gören büyükelçiler ve eşleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de bir araya geldi. Konya’dan çok etkilendiklerini belirten misafirler, Konya gibi tarihi ve kültürel yönden çok önemli bir şehirde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği organizasyonda farklı ülkelerden büyükelçileri ve eşlerini Konya’da misafir etti.

BAŞKAN ALTAY İLE BİR ARAYA GELDİLER

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği koordinesinde gerçekleşen program kapsamında çeşitli ülkelerden büyükelçiler ve eşleri, ilk gün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Konya’nın hoşgörü ve kardeşlik şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, büyükelçiler ve eşlerini Selçuklu darülmülkünde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altay, Konya’nın turizm potansiyelinin daha güçlenmesi adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KONYA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLARINI ZİYARET ETTİLER

İki gün süren Konya programında; Sille, Mevlâna Müzesi, Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi ile Bedesten gibi şehrin önemli tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden misafirler Konya’nın köklü geçmişine dair bilgi edindi. Heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sema Ayini Şerifi’ni de takip etti.

“BURAYA ADETA DÜNYA YANSIYOR”

Konya deneyimleri hakkında görüşlerini paylaşan Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Konya’ya ilk kez geldiklerini belirterek, geçirdikleri süre zarfında çok memnun kaldıklarını ifade etti. Mevlana Müzesi’ni görmenin kendileri için önemli olduğuna değinen Armitage, “Mevlana’nın mesajlarını almak bize çok iyi geldi. Buraya adeta dünya yansıyor. Birçok turist burada. Bunu ailecek hissetmek çok güzel” açıklamalarını yaptı.

“KONYA’DA HEM TARİHİ HEM MODERNİTEYİ BİR ARADA GÖRMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Konya’nın çok etkileyici bir yer olduğunu belirterek, bu kadar tarihi zenginliğinin olması ve Mevlana’nın verdiği mesajların kendilerini çok etkilediğini ifade etti. Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni çok beğendiğini kaydeden Büyükelçi Scheurer, “Gelen ziyaretçilerin hepsi Türkçe bilmiyor. Burada farklı dillere çeviri var. Ayrıca yeni kuşaklar dijital medyayla daha çok ilgileniyor. Onlara daha çok hitap eden ve faydalı olan bir merkez olmuş. Konya’da hem tarihi hem moderniteyi bir arada görmenin kendileri için büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

“KONYA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR”

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam Asghar Khan, “Hayatım boyunca Konya’yı hep duydum. Evlendiğimiz zaman evliliğimizde kullandığımız, Rumi’nin felsefelerinden birisiydi. Bunun yanı sıra Dijital Tanıtım Merkezi’ni çok beğendim. Çok temiz bir izlenim veriyor. Çok tebrik ediyoruz. Konya çok önemli bir şehir” değerlendirmesinde bulundu.

“KONYA’NIN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA ARTIYOR”

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Türkiye ve Bangladeş arasında Konya’nın çok büyük önem arz eden bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Konya ile ilişkilerimiz uzun zamandır devam ediyor. Özellikle tarım alanında çok büyük iş birlikleri yapıyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bilim Merkezi’nde gördüğüm şey; Konya’nın sadece bugün ne kadar önemli olduğu değil, 10 bin yıldır ne kadar önemli olduğunu gördük. Konya’nın önemi her geçen gün daha fazla artıyor” dedi.

“BANGLADEŞ’LE KALPTEN KALBE İLİŞKİ”

Bangladeş Büyükelçisinin eşi Runa Mahzabeen Ahmed de Konya’ya daha önce birkaç kez geldiğini ancak Çatalhöyük’e ilk defa geldiğini belirterek, “Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi çok güzel şekilde kurulmuş. Biz arkeolojik bakımdan çok şey öğrendik ve bilgi olarak sunumu çok güzel yapılmış. Konya’yı tek bir sözle ifade etmek gerekirse Bangladeş’le kalpten kalbe ilişki olarak tanımlayabiliriz” açıklamalarını yaptı.

“KONYA DEYİNCE AKLIMA TARİH VE MEDENİYET GELİYOR”

Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, misafirperverliği için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederek, “Konya’ya birçok kez geldim ama Çatalhöyük’ü ilk defa ziyaret ediyorum. Buraya yapılan bu merkezden çok etkilendim. Ayrıca ilk defa sema seromonisini görme şansı buldum. Çok etkilendim. Olumlu enerjiler edindim, çok sakinlik veren bir törendi. Konya’nın derinlere giden çok büyük bir tarihi var. Konya deyince aklıma tarih ve medeniyet geliyor” yorumunu yaptı.