Malatya’da dağ keçisi avlayan iki kişiye, 505 bin lira para cezası uygulandı.

Malatya’da dağ keçisi avlayan iki kişiye, 505 bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre , Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi ile Darende-Akbaba mahallelerinde dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgelerde yaptıkları kontrolde avcılar tarafından vurulan iki yaban keçisinden birinin parçalara ayrıldığı tespit etti.

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Jandarma tarafından kimlikleri tespit edilen iki avcıya toplamda 505 bin TL idari ceza kesildi.