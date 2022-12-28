Köpekler tarafından kovalanan keçiler, ardından ormanlık alana kaçarak uzaklaştı.

Dünya Doğa Koruma Birliği’nce (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri yine Çemişgezek ilçe merkezine indi. Keçiler, cadde ve sokaklarda uzun süre gezdi. İnsanlardan korkmayan keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kayıt altına alındı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, sürü halinde yine Çemişgezek ilçe merkezine indi.

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