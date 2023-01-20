Tunceli ile Erzincan arasında bölge hakimiyet kavgası veren 2 yaban tekesinin o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli ile Erzincan arasında bölge hakimiyet kavgası veren 2 yaban tekesinin o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli ile Erzincan arasında uzanan Munzur Dağlarının yüksek kesimlerinde yaşayan ve koruma altında bulunan erkek yaban keçileri, Kasım ayından itibaren çiftleşmek için daha aşağılarda yaşayan dişi yaban keçileriyle buluşmak adına zirvelerden iniyor. Aralık ayı başına kadar süren çiftleşme döneminde erkek yaban keçileri arasında zaman zaman sert bölge hakimiyet kavgaları da yaşanıyor. Yaşanan o kavgalardan biri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Uzun süre açık alanda bölge hakimiyet kavgası veren 2 erkek yaban keçisi daha sonra kavgalarını ağaçlık alana taşıyarak gözden kayboldu.

Dişi yaban keçileri kavga nedeniyle bölgeden kaçışırken, kavga anında çıkan boynuz sesleri dikkat çekti.