Adıyaman’da etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban keçileri yiyecek bulabilmek için sürüler halinde kar olmayan yerlere iniyor.

Adıyaman’da sayıları 3 binin üzerinde olan yaban keçileri yoğun kar yağışından olumsuz etkileniyor. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri çareyi rakımı yüksek yerlerden düşük yerlere inmekte buluyor. Yaban keçileri karlı bölgeden karsız bölgelere giderek yiyecek arıyor.

Kar nedeniyle zaman zaman karayollarına kadar inen yaban keçileri, kırsal bölgelerde yer alan maden ocaklarının yakınlarına kadar geliyor. Onlarca yaban keçisi sürüsü kar üzerindeki yolculuğu dron ile görüntülendi.