Bozüyük’te Orman Haftası nedeniyle ’Ağaç Dikim’ etkinliği ile meyve fidanlar toprakla buluştu.

Bozüyük Kent Konseyi Çevre ve Doğa Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Yaban Hayatı Canlı Tutmak İçin Meyve Ağacı" projesi kapsamında yaban hayvanlarının yaşam alanlarını korumak için meyve ağaçlarının fideleri toprakla buluştu. İlçeye bağlı Saraycık-Türbin-Çaydere Mevkii’nde belediye, Orman İşletme Müdürlüğü, Kent Konseyi, Doğa Koruma ve Tema Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Programa katılan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Kent Konseyi, kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri ve Saffet Şeker İlkokulu öğrencileri el birliğiyle fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdi.