Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından aşırı sıcaklarda yaban hayvanları unutulmadı. Su bulmakta zorlanan yaban hayvanları için oluşturulan havuzlara su dolumu yapıldı.

Aşırı sıcaklar yaban hayvanlarını da etkiledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, aşırı sıcaklara karşı yaban hayatına su desteğini sürdürüyor. Kurak geçen yaz dönemlerinde su ihtiyaçlarını gidermek için yaban hayvanları için konulmuş alanlara su takviyesi yapılarak hayvanların susuzluğu gideriliyor. Aynı zamanda alanlar fotokapan ile de yakından takip ediliyor.