Yaban hayvanları Kars’ta sağlıklarına kavuşuyor. Doğa Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı illerinde çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda yabani hayvan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde getirilerek burada yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak doğal ortamlarına bırakılıyor.

Yaklaşık bin 625 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor.

DKMP Kars Şube Müdürü Resul Gök, “Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü, Kars Şube Müdürlüğü sorumluluk sahamızda bulunan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi üniversite kampüsü içerisinde 14 dönüm alan üzerinde 625 metrekare kullanım alanına sahip, bizim merkezimize doğada güçten düşmüş, bir şekilde yaralanmış hayvanlar merkezime getiriliyor. Tedavi rehabilitasyon süreçleri hocalarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir” dedi.

Doğa Koruma Milli Parkalar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dağ keçileri, kurt yavruları, boz ayı yavrusu tilki yavruları, kerkenezler, kızıl şahinler ve leyleklerin tedavileri devam ediyor.