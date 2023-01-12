Kış mevsiminde özellikle yüksek kesimlerde yağan kar yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Kar örtüsünden dolayı yaban hayvanları besin kaynaklarına erişmekte güçlük çekiyor. Olumsuz durumları giderebilmek amacıyla Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatı yemleme çalışması yapıldı. Yetkililer; kış mevsimi boyunca ilin yüksek kesimlerinde yemleme çalışmalarının devam edeceğini söylediler.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde kardan etkilenen ve aç kalan yaban hayatı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Ekipler, yaban hayvanların uğrak noktalarına yem bıraktı.

AK Parti İl Başkanı Keskin istifa etti

AK Parti İl Başkanı Keskin istifa etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.