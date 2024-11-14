Yaban hayatının son sığınağı konumundaki Dilek Yarımadası Milli Park için el ele veren jandarma ve doğa koruma ekipleri kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye’de bulunan 18 bitki türüne ve çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koylarıyla da dikkat çekerken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri çevre temizliğine dikkat çekti. Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan ve yerli ve yabancı turistlerin rotalarında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bir araya gelen ekipler, gerçekleştirdikleri çevre temizliği çalışması ile farkındalık oluşturdu.

Türkiye’nin önemli doğal yaşam alanlarından olan Milli Park’ta koyları temizleyen Milli Park personelleri ile Kavaklı ve Dipdurun Jandarma Karakol Komutanlıkları personelleri, doğaya atılan çöpleri toplayarak örnek olurken, vatandaşlara da “çevreyi temiz tutalım” çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “Milli Parkımızın ziyaretçilere kapalı koylarında temizlik çalışması yaptık. Gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Milli Park personelimizin yanı sıra Kavaklı ve Dipdurun Jandarma Karakol Komutanlıkları personeli ile Milli Park içerisinde yer alan işletmenin personeli katıldı” ifadeleri yer aldı.