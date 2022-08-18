Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için su tenekeleri bırakıldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için su tenekeleri bırakıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şefliği ekipleri tarafından kırsalda yaşayan yaban hayvanları için seferber olundu.

Ekipler, kırsal bölgelere su tekneleri yerleştirerek, sıcak havada bunalan hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Hayvanlar için yapılan çalışmalar sonrasında ekipler, kırsal alanda bulunan foto kapanlarda da incelemelerde bulundu. Ekipler, yaban hayvanları için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini dile getirdi.