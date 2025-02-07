Bugünlerde soğuk ve karlı hava ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken özellikle yüksek kesimlerde besin arayan yabani hayvanlar için bırakılan besinler hayvanlara yarardan çok zarar verdiği belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sağdan Başkaya, yabanı hayvanlar için doğaya bırakılan besinler onlar için olumsuz sonuçlar oluşturabileceğine dikkat çekerek "Vatandaşın doğaya besin, yem bırakması doğru bir şey değil bu durum hayvanları evcilleştirir. "Yabani hayvanlar zaten sert geçen kış şartlarında tedbirlerini alıyorlar" dedi.

Bırakılan besinler sindirim sistemlerine zarar veriyor

Hayvanlar için bırakılan besinlerin hayvanların sindirim sistemine zarar verebileceğini kaydeden Başkaya, "Yaban hayvanları doğada kendileri beslenmesi gerekir. İnsanlar tarafından ne kadar desteklenirlerse, beslenmelerine yardımcı olunursa haliyle o kadar da evcilleşirler. İstenen, insanların onlara müdahale etmemesidir. Bazı çok özel türler vardır, mesela yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulanan bazı türler. Veya desteklenmesi gereken bazı popülasyonlarda insanlar onlara takviye besin verebilir. Fakat bunun da profesyonelce uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor. Vatandaşın çuvalla doğaya besin, yem bırakması doğru bir şey değil, hayvanları evcilleştirir. Hayvanlar zaten sert geçen kış şartlarında tedbirlerini alıyorlar. Kimisi yünü ile kürkü ile tüyü ile bir şekilde değişime uğrarken bir kısmı göç ediyor. Bir kısmı kış dinlenmesine bir kısmı kış uykusuna yatıyor. Sahada kalıp yaşamaya çalışanlar da besinlerini kendileri bulmaları gerekiyor. Eğer biz onlara sürekli destek çıkarsak onları evcilleştiririz. Başka mahsurları da hayvanların sindirim sistemine verdikleri zarar da tutun da mikrop bulaştırmaya kadar veya belli noktalara toplandığında yırtıcıların onlara zarar vermesine kadar birçok olumsuz nedenleri sayabiliriz. Eğer onlara besin takviyesi yapmaya kalkarsak bence yarardan çok zarar veririz" ifadelerini kullandı.

Yayla evlerine zarar vermelerinin nedeni...

Ayıların yayla evlerine zarar vermesini bırakılan besinlere bağlayan Başkaya, "İnsanlar yayla evlerinde gıda bırakıyor. Kimisi bal, peynir, zeytinyağını v.s bırakıyor. Bunlar koku yayıyor. Ayı da zaten yayla evlerinde besin olduğunu öğrenmiş durumda hiç koku yaymasa bile evlerde böyle bir durum olduğunun farkındalar. İnsanlar tarafından da çok rahatsız ediliyorlar. Uyumuş durumda kış dinlenmesinde olan ayıyı kar motoruyla da uyandırabiliyoruz veya ormanda ağaç keserken av köpeğinin havlamasıyla uyanabiliyor. Ayı uyanmasından sonra etrafta dolaşmaya başlıyor. Bu seferde kış uykusuna yatmadı diyoruz. Bazı ayılar zaten kış uykusuna yatmaz, yatmaya gerek duymaz. Çünkü etrafta hala daha besin vardır öyle durumlarda yatmak zorunda da değildir. Bu gibi durumlarda ayı yayla evlerine girip kırıp zarar verebiliyor. İnsanlar yayla evlerinde besin bırakmamalı, bırakıyorsa bile derine gömmeli iyice kapatmalı " dedi.