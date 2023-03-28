Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde larva ilaçlaması çerçevesinde, kanallar, foseptik çukurları, gübrelik alanlar ve ırmak kenarındaki bataklık alanlarda ilaçlama çalışmalarına başlanıldı.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, bahar döneminde ortaya çıkan sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelerle mücadelede larva dönemi olmasını başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce sivrisinek ve karasineğin üreme odakları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık ve yeşil alanlar, dereler, kanallar, foseptik çukurları, üstü açık ve kapalı kanallarda, belediye ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“Nisan ayı ortalarına kadar da larva ile mücadelemiz devam edecektir “

Birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması amacıyla larva ilaçlamasının gerçekleştirildiğini belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Haşereye yumurtlama döneminde müdahale edebilmek için öncelikli olarak larva mücadelesi yapıyoruz. Çünkü bu çalışma haşereyle etkin mücadelenin temelini teşkil etmektedir. Bu maksatla haşerelerin üreme alanları olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlar ekiplerimizce ilaçlanmaktadır. Bu çalışma gayet çevreci bir çalışma olup haşerelerin uçkun dönemine geçmeden ve halkımıza rahatsızlık vermeden kaynağında üremesini engellemeye yöneliktir. Haşere ile mücadelenin temelini oluşturan larva ilaçlaması çerçevesinde ilçemizdeki kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda sisleme yöntemi ile ilaçlama çalışmalarımız başlamış ve Nisan ayı ortalarına kadar da larva ile mücadelemiz devam edecektir. Hava sıcaklıklarının 15 derecenin üstüne çıkması ile de araç üstü ULV makinalarımız ile karasinek ve sivrisinek ilaçlama faaliyetlerimiz başlayacaktır” dedi.